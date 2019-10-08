مقتل وإصابة 21 من مسلحى طالبان جنوب شرقى أفغانستان

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قُتل 18 من مسلحى طالبان، وأصيب 3 آخرون، خلال عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم غازنى جنوب شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن بيان صادر عن العمليات الخاصة، أن القوات الخاصة الأفغانية شنت العمليات فى ثلاث قرى فى الإقليم، مما أسفر عن مقتل 18 من مسلحى طالبان وإصابة 3 آخرين فضلا عن اعتقال 3 من المتشددين المشتبه بهم خلال العملية الأمنية.

وأضاف فيلق العمليات الخاصة، أن القوات الأفغانية صادرت ودمرت بعض الأسلحة، من بينها مدفعان رشاشان من طراز "بى كيه إم" و8 ألغام أرضية.