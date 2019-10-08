محافظ القليوبية يقرر النزول بمجموع درجات التنسيق للقبول بمدارس الثانوى الصناعى

وأكد المحافظ، أن هناك مدارس فنية قد اكتملت الكثافة بها، موضحا: "على أولياء أمور الطلبة الراغبين في التقدم لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الفني التقدم إلى المدارس الفنية الأقرب إلى محل سكنهم، التى بها أماكن شاغرة وفق درجات التنسيق، مشرا إلى أنه تقرر النزول بدرجات التنسيق لمدارس التعليم الثانوي الصناعي للطلاب لتكون 163 درجة بدلا من 165، و174 بدلا من 176 للبنات.

ووجه المحافظ، بضرورة مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة مع التأكيد على أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى وإسهامه في دعم منظومة التنمية مع حاجة المحافظة إلى تخريج مزيد من الكوادر الفنية المدربة وحاجة كافة المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالمحافظة إليهم.