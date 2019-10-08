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محافظ القليوبية يقرر النزول بمجموع درجات التنسيق للقبول بمدارس الثانوى الصناعى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:28 م
محافظ القليوبية يقرر النزول بمجموع درجات التنسيق للقبول بمدارس الثانوى الصناعى الدكتور علاء عبد الحليم رزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قرر الدكتور علاء عبد الحليم رزوق محافظ القليوبية، النزول بدرجات تنسيق القبول بمدارس الثانوية الصناعية التي بها فراغات، للطلبة الحاصلين على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى 2018/2019، وذلك فى حدود الفصول المتاحة والكثافات المقررة، حالة وجود مكان بالمدرسة، كاستجابة منه لرغبة أولياء الأمور وتخفيف العبء عليهم.

وأكد المحافظ، أن هناك مدارس فنية قد اكتملت الكثافة بها، موضحا: "على أولياء أمور الطلبة الراغبين في التقدم لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الفني التقدم إلى المدارس الفنية الأقرب إلى محل سكنهم، التى بها أماكن شاغرة وفق درجات التنسيق، مشرا إلى أنه تقرر النزول بدرجات التنسيق لمدارس التعليم الثانوي الصناعي للطلاب لتكون 163 درجة بدلا من 165، و174 بدلا من 176 للبنات.

ووجه المحافظ، بضرورة مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة مع التأكيد على أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى وإسهامه في دعم منظومة التنمية مع حاجة المحافظة إلى تخريج مزيد من الكوادر الفنية المدربة وحاجة كافة المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالمحافظة إليهم.

 

 

 


القليوبيه

محافظ القليوبيه

الثانوي الصناعي

تنسيق الثانوي الصناعي

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