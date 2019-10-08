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مجلس جامعة الفيوم يطلق مبادرة "عام الإنضباط" لنبذ الخلافات بين أعضاء التدريس

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:52 م
مجلس جامعة الفيوم يطلق مبادرة "عام الإنضباط" لنبذ الخلافات بين أعضاء التدريس جامعة الفيوم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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وافق مجلس جامعة الفيوم،على ضرورة قيام عمداء الكليات بالمتابعة الجيدة لانتظام العملية التعليمية، مع إعتبار العام الجامعى 2019/2020 (عام الانضباط)، ونبذ الخلافات والعمل لصالح الجامعة فقط وتأكيد مفهوم أن الجامعة محراب للعلم والدراسة ومزاولة الانشطة الجامعية المشروعة.


وأشار الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس وافق على ضرورة الاستخدام الأمثل لكافة المدرجات والقاعات الدراسية بالجامعة لخدمة العملية التعليمية بكافة الكليات ومراجعة أجهزة العرض بكافة المدرجات والقاعات الدراسية، مع التأكيد على أنه لا يوجد مدرج بإسم كلية لكنه مدرج للجامعة، ومنشآت الجامعة للجامعة ككل، مع التزام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بعدم السفر إلى الخارج خلال الشهر الأول من الدراسة إلا لسبب قهرى يقدره عميد الكلية ويوافق عليه رئيس الجامعة.

كما وافق المجلس على إنشاء وحدة اللياقة البدنية (الجيم) لخدمة طلاب الجامعة (بنين – بنات) بداخل الحرم الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق على ضرورة أن يكون للجامعة دور بارز فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى دورها فى المجتمع المحلى، وضرورة تنشيط الاتفاقيات المبرمة بين الجامعات والجهات الاخرى، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق من خلال ترشيد استهلاك المطبوعات والإنارة والمياه وورق التصوير، واعتبار الايميلات مستند يعتد به عند التعامل ، وتحديث مواقع الكليات على الموقع الإلكترونى للجامعة باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة الى اللغتين الفرنسية والألمانية.


 

 


الفيوم

جامعة الفيوم

عام الانضباط بالجامعات

رئيس جامعة الفيوم

انشاء وحدة للياقة البدنية بجامعة الفيوم

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