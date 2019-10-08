غرفة التجارة الكورية الجنوبية : وفد كورى يبحث غدا بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادى

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أعلنت غرفة التجارة الكورية الجنوبية، فى العاصمة سول، اليوم الثلاثاء، أن وفدا كوريا رفيع المستوى سيبحث غدا بالقاهرة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وقالت، فى بيان لها نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الوفد برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية بارك يونج-مان سيبحث فرص العمل المتاحة فى مصر أمام الشركات الكورية الجنوبية .

وأضافت الغرفة، أنه فى اليوم الثانى من الزيارة سيقوم الوفد، الذى يضم 40 شخصا، برحلة إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية التى تقام فيها مشاريع التطوير لمجمع صناعى وموانى وأحواض السفن.

يخطط الوفد الكورى، الذى يشمل أيضا "كيم يونج سانج" الرئيس والمدير التنفيذى لشركة بوسكو انترناشونال للحديد والصلب، ومسئولين من كل من شركة أل جى للالكترونيات، وهيونداى للهندسة والإنشاء، لإجراء مناقشات مع شركائهم المصريين حول سبل مشاركة الشركات الكورية فى مشاريع التطوير، بحسب البيان.

وأشارت يونهاب، إلى أن نشاط الوفد الكورى فى مصر، يأتى على هامش الدورة الأولى للجنة التعاون الاقتصادى الكورى - المصرى، التى تمثل قناة التعاون الاقتصادى الثنائى الجديد بين غرفة التجارة الكورية الجنوبية وجمعية رجال الأعمال المصرية.