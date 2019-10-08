ضبط عاطلين بحوزتهما 2000 قرص تامول وأفيون أثناء ترويجها أمام مركز شباب بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد، من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج وذلك أثناء ترويج كمية من عقار التامول المخدر والحشيش المخدر متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا من منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطلين يقيمان بناحية قرية مشطا بدائرة مركز طما، بترويج المواد المخدرة ، وخاصة مخدر ى التامول والأفيون.

وبعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى ، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنهما ، متلبسين بالحرز والحيازة ، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة.

كما تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع ، رئيس منطقة وسط الصعيد ، والمقدم أحمد المشنب ، رئيس فرع سوهاج وذلك بالاشتراك والعميد أحمد عزيز ، رئيس فرع بحث الشمال تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن أحمد . خ . خ 31 سنة عاطل ويقيم بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما و شادى . ر . س . ع 27 سنة ويقيم بدائرة مركز طهطا أثناء تواجدهما برفقة المتهم الهارب ممدوح . م . ب . ع 45 سنة صاحب مخبز ويقيم مشطا دائرة مركز طما وبحوزتهما 2000 قرص من عقار التامول المخدر وكمية من مخدر الأفيون ومطواه قرن غزال ، وطبنجة صوت ومبلغ مالى 5260 جنيها و2 هاتف محمول و2 دراجه نارية بدون لوحات وذلك أثناء تواجدهما بالقرب من مركز شباب العتامنه.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات اعترفا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الهارب والمبالغ المالية متحصلات الإتجار والهاتفان للاتصال بعملائهما والمطواة والطبنجة للدفع والدراجتان للتوزيع وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.