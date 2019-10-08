شركة مياه البحر الأحمر: 4 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه منطقة مجاهد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن العمل جارى فى أحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حى مجاهد بالغردقة بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنية، وذلك لتأمين وتوفير وجودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، فى بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، أن فرق التشغيل والصيانه تواصل عملها بنظام النوبتجيات للإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بعدة مناطق مختلفة.

وأوضح صديق، أن عملية الاحلال والتجديد، يتم خلالها استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التى تصل للمواطن، موضحا أن ذلك بالأضافة إلى قيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية

وكشف رئيس الشركة أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.