سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

شركة مياه البحر الأحمر: 4 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه منطقة مجاهد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:46 م
شركة مياه البحر الأحمر: 4 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه منطقة مجاهد جانب من اعمال الاحلال والتجديد
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن العمل جارى فى أحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حى مجاهد بالغردقة بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنية، وذلك لتأمين وتوفير وجودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، فى بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، أن فرق التشغيل والصيانه تواصل عملها بنظام النوبتجيات للإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بعدة مناطق مختلفة

وأوضح صديق، أن عملية الاحلال والتجديد، يتم خلالها استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التى تصل للمواطن، موضحا أن ذلك بالأضافة إلى قيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية 

وكشف رئيس الشركة أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.

 

 

 


البحرالاحمر

مياه الشرب

حى مجاهد

الغردقة

احلال وتجديد مواسير المياه والصرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مدينة رأس البر يحيل 16 موظفا بشركة مياه الشرب للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:34 م

صور.. شركة مياه القناة تنهى أعمال صيانة السيارات والشبكات إستعدادا لفصل الشتاء

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:08 ص

شركة مياه القليوبية تنتهى من تطهير بالوعات الصرف استعدادا لموسم الأمطار

السبت، 05 أكتوبر 2019 07:39 م

رئيس شركة "مياه سوهاج" يبحث التعاون مع جامعة سوهاج لتحسين قدرات العاملين

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:32 ص

شركة مياه القناة : خطة عاجلة لحل مشاكل الصرف الصحى بالسويس

الخميس، 03 أكتوبر 2019 11:41 ص

شركه مياه القناه تنهى تركيب أكبر طلمبة رفع بمحطة معالجة فناره

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 10:21 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

مدبولى: الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم.. والدولة تواجه حربا غير تقليدية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة