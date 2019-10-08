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سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:31 ص
سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر سكينة فؤاد
كتب كامل كامل

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وصفت الكاتبة سكينة فؤاد مستشارة الرئيس الأسبق عدلي منصور، الزيادة السكانية، بالأزمة الكبرى التى تواجه مصر، موضحة أنه يجب تكاتف الجميع من أجل مواجهتها، وأن يتم وضع مواجهة التصاعد السكانى من ضمن أولوياتنا.

وأرجعت "فؤاد" أزمة الزيادة السكانية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها غياب الوعى الإيمانى والثقافى والحضارى والاجتماعى، مضيفة:"هناك أسر لازالت تعتبر أن زيادة الأبناء وسيلة للرزق، وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادى".

وتابعت: "هناك أسر تنجب الأبناء وتدفعهم الأولاد للعمل كسائقين "توك توك" بينما تقوم بتزويج البنات فى سن مبكر وتضخم مشكلة زواج القاصرات، ومثل هذه الأمور يترتب عليها أو ينتج عنها مجموعة كبرى من الأزمات الثقافية والاجتماعية بل أبرزها التسرب من التعليم".

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون إنجاب الأطفال وفقا لظروف الاقتصادية للدولة وإنتاجها الكلى، ولا تقتصر على ظروف الفرد، مضيفة: ما يحدث فى مصر وكأننا بين سباق غير عادل بين زيادة الانتاج وبين الزيادة البشرية.

وقالت: "يجب علينا جميعا أن نواجه هذه المشكلة التى تتزايد كل يوم، وتأكل كل ما هو أخضر"، موضحة أن مواجهة هذه الأزمة يتطلب أن يكون هناك خطاب دينى وإعلامى وثقافى توضح خطورة الزيادة السكانية بدون وعى".

وتابعت: "الأمر يتطلب زيادة الوعى، وخطاب دينى يحذرنا من هذه الآفة وخاصة أننا شعب أغلبه البعد الدينى يمثل جزء أساسى من تكوينه"، مضيفة: يجب أن يتناول الخطاب الدينى خطورة حرمان الطفل من حقوقه فى التعليم، والتحذير أيضا من فكرة أن كثرة الانجاب تتسبب فى تدهور صحة المرأة".

وقالت سكينة فؤاد، مواجهة أزمة السكانية تتطلب أيضا خطاب إعلامى يصل لجميع المواطنين بكل فئاتهم، وإنتاج أعمال درامية تؤكد على أهمية تربية الأطفال وحصولهم على حقوقهم كاملة، مضيفة، قضية الزيادة السكانية خطيرة ورغم خطورتها لا يتم التعرض لها بحجم الخطورة التى تمثلها ولذلك أشكر كل ما يتعرض لها بشكل مهنى فى المجال الإعلامى".

ودعت أن يتم مواجهة الأزمة السكانية على أولوياتنا جميعا لأنها تلتهم كل زيادة إنتاجية تقوم بها مصر.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحذر دوما من الزيادة السكانية وقد قال فى إحدى كلماته خلال فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب:"أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، احنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحدي، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام".

 

 


سكينة فؤاد

الزيادة السكانية

مواجهة الزيادة السكانية

اليوم السابع بلس

عدد السكان

الانتاج

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