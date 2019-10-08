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رادار المرور يضبط 1509 سيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:30 ص
رادار المرور يضبط 1509 سيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات رادار - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين اللذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وضبطت الإدارة العامة للمرور، 1509 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادار بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 

 


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حملات بالطرق السريعة

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