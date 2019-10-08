تعرف على الفرق بين الأحكام الباتة والقطعية وغير القطعية

كتب أحمد الجعفرى

تصدر المحاكم المختلفة العديد من الأحكام، وتتنوع الأحكام التى تصدر وفقًا للمحكمة التى أصدرت الحكم، فهناك حكم نهائى وبات وهناك أحكام قطعية أو غير قطعية.

ويرصد "اليوم السابع" الفرق بين كل نوع من تلك الأنواع.

الأحكام الباتة



يعد هذا النوع من الأحكام من أقوى أنواع الأحكام لأنه لا يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن سواء العادية أو الاستئنافية .

الأحكام القطعية



تعد الأحكام القطعية تلك الأحكام التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة حتى لو كانت غيابية قابلة للتعرض أو إن كانت ابتدائية تبقى قابلة للاستئناف.

الأحكام الغير قطعية



هذه الأحكام لا تحسم نزاعا فى موضوع ما لكنها فقط تتعلق بسير الدعوى وإجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى مثل تعيين حارس قضائى أو تأجيل الدعوى.