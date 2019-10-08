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بعد وفاة طالب بكلية الصيدلة.. المدينة الجامعية بالأزهر تقرر غلق الأبواب 11 مساء

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:52 م
بعد وفاة طالب بكلية الصيدلة.. المدينة الجامعية بالأزهر تقرر غلق الأبواب 11 مساء اعلان المدينة الجامعية بالازهر
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بالأزهر الشريف غلق باب المدينة من الساعة 11 مساء يوميا، ولن يتم السماح للطلاب بالدخول أو الخروج إلا صباح اليوم التالى، اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الجارى، عقب حالة وفاة طالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
 
وصاحب الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ونوابه، جثمان الطالب إلى بلده لدفنه، وتقديم واجب العزاء، حيث خصصت الجامعة أتوبيسات لنقل زملاء الطالب الراغبين فى المشاركة بدفن زميلهم، حيث أورد تقرير الوفاة أن الطالب توفى نتيجة توقف عضلة القلب.
 
 
 
 
 

المدينة الجامعية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

كلية الصيدلة

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