بدء الجلسة العامة للبرلمان للاستماع إلى بيان رئيس الوزراء

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بحضور رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والكهرباء واتصالات والأوقاف والشباب.

ونبه الدكتور على عبد العال، فى بداية الجلسة على النواب بعدم الجلوس فى مقاعد الوزراء.

وسيشارك رئيس الوزراء فى الجلسة ليلقى بيان ويستمع إلى النواب.

كانت الحكومة، قد أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق".

وأكد تقرير أداء الحكومة السنوى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازاً ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة، مؤكدا أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصرى"، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد نبه على النواب قبل رفع جلسة الأمس، قائلا: نريد هدوء في المناقشة، فالاحترام والتقدير واجب، لكن النقد مباح، متابعاً: هناك فرق بين النقد والتجاوز".

وأضاف رئيس مجلس النواب فى كلمته للبرلمانيين:" لا نريد تسجيل مواقف بصورة أو أخرى، بل اصطفاف وطنى، والانتقاد داخل هذه القاعة يكون انتقاداً موضوعياً وبناء".