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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالسلام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:36 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالسلام حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على تشكيل عصابى بعد سرقتهم 5 منازل بالسلام، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة السلام ثان، يفيد بأن كلا من "عبد الرحمن . خ"، 18 سنة، عاطل، و"إبراهيم . ع"، 21 سنة، عاطل، و"إسلام . م"، 29 سنة، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب (كسر الباب).
 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.
 
 
وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

تشكيل عصابى

السلام

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