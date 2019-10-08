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الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان يغادران القاهرة عقب القمة الثلاثية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:31 م
الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان يغادران القاهرة عقب القمة الثلاثية الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان ورئيس وزراء قبرص
كتب أحمد مصطفى

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غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، كل من نيكوس أناستاسيادس الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد حضور القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، التى عقدت في قصر الاتحادية، وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناولت القمة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك،  بحضور ممثلي الجانب القبرصى واليوناني.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أكدت أهمية الاستمرار فى التنسيق المشترك فى قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من مسببات ونتائج.

وأضاف الرئيس السيسي، أن محادثات القمة استعرضت التطورات في منطقة شرق المتوسط، وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف، قد ينتج عنه استقطاب دولي وإقليمي بسبب الممارسات أحادية الجانب، التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، والإضرار بمصالح دول الإقليم.

 

 

 

 


مطار القاهرة

الرئيس القبرصى

رئيس وزراء اليونان

القمة الثلاثية

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