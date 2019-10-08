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الخميس.. الهند تلغى تحذير السفر إلى كشمير

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:57 ص
الخميس.. الهند تلغى تحذير السفر إلى كشمير الوضع فى كشمير - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت السلطات إن الهند ستلغى تحذير السفر إلى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان يوم الخميس، وذلك بعد شهرين من الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة على المنطقة وإلغاء الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

وفر آلاف السائحين والزوار والعمال الهنود من كشمير التي غالبية سكانها من المسلمين فى أوائل أغسطس بعدما أصدرت السلطات تحذيرا أمنيا من احتمال شن هجمات من جانب متشددين من جماعات تدعمها باكستان. وتنفي إسلام اباد دعمها لتلك الجماعات.

وقطعت السلطات خدمات الهاتف والإنترنت وجعلت حرية الحركة قاصرة على بعض المناطق لمنع خروج احتجاجات قبل ساعات من إعلان الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير.

وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير في بيان أمس الاثنين إن تحذير السفر الذي صدر في الثاني من أغسطس سيتم إلغاؤه يوم الخميس.

غير أن تحذيرات السفر التي صدرت من بريطانيا ودول أخرى لمواطنيها لا تزال سارية. وأصيب عشرة أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية في جامو وكشمير، مطلع هذا الأسبوع.

 


الهند

كشمير

جامو

قنبلة

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