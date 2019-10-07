51 إماما ليبيا فى زيارة لمجمع البحوث الإسلامية ضمن دورات منظمة خريجى الأزهر

كتب لؤى على

زار وفد ضم 51 إماما وواعظا من مختلف أنحاء ليبيا اليوم الإثنين، مجمع البحوث الإسلامية، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، تحت عنوان "مواجهة خطر أفكار التنظيمات الإرهابية".

التقي الوفد الدكتور سعيد عامر، نائب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الذى أوصى الأئمة والدعاة بضرورة تنمية مهاراتهم العلمية فى مختلف التخصصات، بما ينعكس على أدائهم في بيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من الأفكار المنحرفة والهدامة.



وقال أكرم الجرارى، رئيس فرع المنظمة بليبيا إن هذه الزيارات والدورات التدريبية تعكس دور مصر بقيادتها السياسية الحكيمة في ترسيخ روابط العلاقات بين الدول الأشقاء، كما أنه يؤكد على اهتمام الأزهر.



وفى ختام الزيارة أهدى الدكتور سعيد عامر المتدربين مجموعات متميزة من إصدارات مجمع البحوث لتقديمها كمكتبة علمية، حيث تعالج هذه الإصدارات العديد من القضايا المعاصرة كالحاكمية والجهاد ودار السلام ودار الحرب، بالإضافة إلى إصدارات أخرى تدعم السلم المجتمعي وتقدم حلولا واقعية للمشكلات الأسرية التي تزيد من تفاقم الأزمات على مستوى المجتمع وتحدث حالة من التفكك الأسرى.



