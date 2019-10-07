سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

4 نصائح لصحة عينيك .. منهم النظام الغذائى الصحى والإقلاع عن التدخين

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:00 م
4 نصائح لصحة عينيك .. منهم النظام الغذائى الصحى والإقلاع عن التدخين خطوات بسيطة لصحة عينيك
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة The Sunالبريطانية أن هناك دراسة حديثة توصلت إلى أن آلاف البريطانيين ليس لديهم فكرة أن نظامهم الغذائي يمكن أن يؤثرعلى بصرهم، حيث أظهراستطلاع للرأي شمل 2000 شخص أن 49 % يجهلون تأثير العناصر الغذائية والفيتامينات التي يمكن أن تعزز صحة العين.

أقل من واحد من كل 10 يعترفون بالزنك باعتباره مهمًا للحفاظ على عيون صحية، ويدرك 45 % فقط أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر مباشرة على عينيك، ومع ذلك فإن 48 % يربطون تناول الجزر بصحة جيدة للعين، حيث يبدو أن معرفة البريطانيين بالصحة والتغذية توقف، أظهرت الإحصائيات في دراسة جديدة لفهم الذكاء الحقيقي لصحة العين في البلاد.

لصحة عينيك اتبع الخطوات التالية
لصحة عينيك اتبع الخطوات التالية

وقال ديفيد كارترايت، طبيب العيون ورئيس جمعية العين الصحية في بريطانيا: "هناك مليون شخص في بريطانيا يعيشون مع فقدان البصرالذي يمكن تجنبه، وفي حين أن الفشل في إجراء فحوصات العين بانتظام قد يكون أكبر خطر لفقدان البصر والذى يمكن تجنبه، تلعب عوامل نمط الحياة أيضًا دورًا مهمًا.

وأشارت الصحيفة إلى إن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشرعلى عينيك، حيث أن فهم نظامك الغذائي، ومدى نشاطك، وما إذا كنت تدخن، ومدى حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، يمكن أن يؤثر على صحة عينيك، يمكن أن يساعد في منعك من التعرض لضعف البصر في المستقبل.

ووجدت الدراسة أيضًا أن العين هي أسرع العضلات تحريكًا في الجسم، حيث تحتوي على مليوني جزء متحرك.

قال واحد فقط من بين كل 10 أشخاص أنهم يتخذون تدابير وقائية للعناية بصحتهم على المدى الطويل، ويعتقد 7 % فقط أنهم يعرفون الكثيرعن العين وكيف تعمل.

النظام الغذائى الصحى ومنع التدخين اهم طرق صحة عينيك
النظام الغذائى الصحى ومنع التدخين اهم طرق صحة عينيك

اعترف أكثر من النصف أيضًا بأن رعاية عيونهم ليست جزءًا من روتين حياتهم اليومي، على الرغم من أن 67 % يعترفون بأنهم قلقون بشأن صحة العين على المدى الطويل.

 

مما يدعو للقلق، فإن 8 من كل 10 يقضون فترات زمنية طويلة في النظر إلى شاشة في أوقات فراغهم، وفقًا للأبحاث التي أجريت.


النظام الغذائى الصحة ضرورى لصحة عينيك
النظام الغذائى الصحة ضرورى لصحة عينيك

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الـ 12 شهرًا الماضية، عانى 48% من العيون المتعبة، في حين أن 56% منهم يعانون من حكة أو التهاب في العيون.

وقالت الصحيفة، إن هناك عناصر أساسية تؤثر على العين مثل الزنك وفيتامين B2، وكذلك الماغنيسيوم الذي يساعد على المساهمة في وظائف أداء العضلات الطبيعية.


صحة العين

خطوات بسيطة لصحة العين

التغذية الصحية

منع التدخين

ممارسة التمارين

العين

جمال عينيك

التهاب العين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس مجلس الدولة بالمنصب الجديد

رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس مجلس الدولة بالمنصب الجديد

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة