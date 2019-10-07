4 نصائح لصحة عينيك .. منهم النظام الغذائى الصحى والإقلاع عن التدخين

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة The Sunالبريطانية أن هناك دراسة حديثة توصلت إلى أن آلاف البريطانيين ليس لديهم فكرة أن نظامهم الغذائي يمكن أن يؤثرعلى بصرهم، حيث أظهراستطلاع للرأي شمل 2000 شخص أن 49 % يجهلون تأثير العناصر الغذائية والفيتامينات التي يمكن أن تعزز صحة العين.

أقل من واحد من كل 10 يعترفون بالزنك باعتباره مهمًا للحفاظ على عيون صحية، ويدرك 45 % فقط أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر مباشرة على عينيك، ومع ذلك فإن 48 % يربطون تناول الجزر بصحة جيدة للعين، حيث يبدو أن معرفة البريطانيين بالصحة والتغذية توقف، أظهرت الإحصائيات في دراسة جديدة لفهم الذكاء الحقيقي لصحة العين في البلاد.



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وقال ديفيد كارترايت، طبيب العيون ورئيس جمعية العين الصحية في بريطانيا: "هناك مليون شخص في بريطانيا يعيشون مع فقدان البصرالذي يمكن تجنبه، وفي حين أن الفشل في إجراء فحوصات العين بانتظام قد يكون أكبر خطر لفقدان البصر والذى يمكن تجنبه، تلعب عوامل نمط الحياة أيضًا دورًا مهمًا.

وأشارت الصحيفة إلى إن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشرعلى عينيك، حيث أن فهم نظامك الغذائي، ومدى نشاطك، وما إذا كنت تدخن، ومدى حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، يمكن أن يؤثر على صحة عينيك، يمكن أن يساعد في منعك من التعرض لضعف البصر في المستقبل.

ووجدت الدراسة أيضًا أن العين هي أسرع العضلات تحريكًا في الجسم، حيث تحتوي على مليوني جزء متحرك.

قال واحد فقط من بين كل 10 أشخاص أنهم يتخذون تدابير وقائية للعناية بصحتهم على المدى الطويل، ويعتقد 7 % فقط أنهم يعرفون الكثيرعن العين وكيف تعمل.



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اعترف أكثر من النصف أيضًا بأن رعاية عيونهم ليست جزءًا من روتين حياتهم اليومي، على الرغم من أن 67 % يعترفون بأنهم قلقون بشأن صحة العين على المدى الطويل.

مما يدعو للقلق، فإن 8 من كل 10 يقضون فترات زمنية طويلة في النظر إلى شاشة في أوقات فراغهم، وفقًا للأبحاث التي أجريت.





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وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الـ 12 شهرًا الماضية، عانى 48% من العيون المتعبة، في حين أن 56% منهم يعانون من حكة أو التهاب في العيون.

وقالت الصحيفة، إن هناك عناصر أساسية تؤثر على العين مثل الزنك وفيتامين B2، وكذلك الماغنيسيوم الذي يساعد على المساهمة في وظائف أداء العضلات الطبيعية.