وكالة الإعلام الروسية: وزير الدفاع شويجو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكى إسبر

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.
وقالت الوكالة إن الجانب الأمريكي هو من قام بالاتصال، وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الوزارة الروسية لم تكشف عن تفاصيل المحادثات.
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.
وقالت الوكالة إن الجانب الأمريكي هو من قام بالاتصال، وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الوزارة الروسية لم تكشف عن تفاصيل المحادثات.
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