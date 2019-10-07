وكالة الإعلام الروسية: وزير الدفاع شويجو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكى إسبر

رويترز

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.

وقالت الوكالة إن الجانب الأمريكي هو من قام بالاتصال، وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الوزارة الروسية لم تكشف عن تفاصيل المحادثات.