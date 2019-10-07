وزير الدفاع الروسى يجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرجي شويجو أجرى نهار اليوم الإثنين مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك إسبر ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .

وجاء في بيان وزارة الدفاع "بمبادرة من الجانب الأمريكي جرت نهار 7 أكتوبر مباحثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر".

وبدأت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أميركيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".