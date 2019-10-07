سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الروسى يجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 11:05 م
وزير الدفاع الروسى يجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكى بوتين وسيرجي شويجو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرجي شويجو أجرى نهار اليوم الإثنين مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك إسبر ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .
 
 وجاء في بيان وزارة الدفاع "بمبادرة من الجانب الأمريكي جرت نهار 7 أكتوبر مباحثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر".
 
وبدأت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أميركيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

سيرجي شويجو

مارك إسبر

تركيا

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة

حسام البدرى يحذر لاعبى المنتخب من "السوشيال" ويطالب الجدد باستغلال الفرصة

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

ترامب فى تحذير شديد اللهجة للنظام التركى: سأدمر اقتصادكم تدميرا شاملا وأطمسه لو قمتم بعمل عسكرى خارج الحدود.. توعدت أردوغان بمشكلة كبيرة حال إصابة أى جندى أمريكى بسوريا.. وليندسي جراهام: عقوبات على جيش تركيا

ترامب فى تحذير شديد اللهجة للنظام التركى: سأدمر اقتصادكم تدميرا شاملا وأطمسه لو قمتم بعمل عسكرى خارج الحدود.. توعدت أردوغان بمشكلة كبيرة حال إصابة أى جندى أمريكى بسوريا.. وليندسي جراهام: عقوبات على جيش تركيا

لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

لماذا تخفض البنوك العالمية الوظائف لديها؟.. مصارف أوروبا تشطب 60 ألف وظيفة فى 2019.. وبنكHSBC يتخلى عن 4700 موظف ويقلل الرواتب 4%.. تباطؤ نمو الاقتصاد والتكنولوجيا وتراجع الفائدة و"الربحية" أبرز الأسباب

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة