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مع بداية الدراسة اليوم.. اعرف ضوابط أول معهد لتكنولوجيا السكك الحديدية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:00 ص
مع بداية الدراسة اليوم.. اعرف ضوابط أول معهد لتكنولوجيا السكك الحديدية المعهد الفنى لتكنولوجيا السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن ضوابط أول معهد لتكنولوجيا السكك الحديد بالشرق الأوسط مع بداية الدراسة به  اليوم الإثنين عقب اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، كمعهد فنى فوق متوسط تابع لهيئة السكك الحديدية المصرية ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالى.

1ـ حددت إدارة المعهد زى رسمى للياقة البدينة يتضمن ترينج كحلى وفانلة لبنى سادة وحذاء رياضى.

2ـ حددت إدارة المعهد زى رسمى للقاعات التعليمية يشمل بنطلون رمادى غامق وقميص رمادى فاتح وحذاء أسود.

3ـ حددت إدارة المعهد زى رسمى للورش التعليمية .

4ـ طالبت إدارة المعهد بحافظة صدر( ID )  مقاس 6 × 9 بلون أخضر.

5ـ قالت إدارة المعهد إنه بعد انتهاء اليوم الدراسى وتناول وجبة الغذاء يحق للطالب ارتداء ما يريد.

6ـ إدارة المعهد لن تسمح للطلاب حضور المحاضرات بغير الزي الرسمى.

7ـ دعت إدارة المعهد جميع الطلاب للحفاظ على المظهر العام وحلاقة الشعر والذقن والنظافة الشخصية.

8ـ أكدت إدارة المعهد على الطلاب الإلتزام بما أقره أولياء الأمور ووقعوا عليه بشأن قواعد الدخول والخروج من بوابات المعهد.


معهد السكة الحديد

معهد تكنولوجيا السكة الحديد

السكة الحديد

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكة الحديد

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