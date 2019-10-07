فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم رفض الابن الزواج من فتاة اختارها والديه

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، وطلبات الفتوى، وجاء من بين الأسئلة سؤال الزواج، ونصه:"ما هو حكم رفض الزواج من فتاة اختارها لى والدى ووالدتى وهل هو من عقوق الوالدين".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"ليس فيه أى عقوق للوالدين لأن الزواج هو حق للشاب نفسه وليس حق لوالديه".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء:"من حق الابن أن يرفض الفتاة التى يختارها والديه أو يقبل، ولا يأثم على رفضه هذا، لأنه وحده سيكون مسئولا عن هذه الفتاة بعد أن يتزوجها وليس والديه ولا أى شخص آخر".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.