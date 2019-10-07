سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس مدينة إسنا : بدء العمل فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:39 م
صور.. رئيس مدينة إسنا : بدء العمل فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل اجتماع رئيس مدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الإثنين، إجتماع بشأن بدء العمل لتركيب خطوط الغاز بشوارع مدينة إسنا بمعرفة شركة غاز مصر، بحضور المهندس يوسف كمال مدير المشروعات بمركز ومدينة إسنا، وذلك لبحث خطة الشركة لإستكمال تنفيذ المشروع وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى داخل شوارع إسنا، بالتنسيق مع جميع الجهات والمرافق لتفادى أى أخطاء تضر بالمرافق العامة سواء أكانت المياه أو الكهرباء أو الصرف أو التليفونات، تمهيداً لتوصيل الخدمة للمنازل.

وتم خلال الإجتماع التنبيه على الجميع بإتخاذ التدابير اللازمة عند تركيب خطوط الغاز، وأن يبعد خط الغاز عن خط الصرف والمياه ومسار كابلات التليفونات بما لا يقل عن واحد متر، ومن جانبه أكد محمد سيد سليمان على ضرورة الإهتمام بإجراءات التأمين اللازم أثناء حفر خط الغاز وتحديد جميع مسارات المرافق الأرضية، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والمرافق العامة، وقبل البدء فى الأعمال على شركة الغاز إخطار شركة المياه والشرب والصرف الصحى بإسنا، وشركة المقاولون العرب ووحدة مرور إسنا بمناطق الحفر وذلك للتنسيق فيما بينهم لتنظيم العمل.

كما أكد سليمان على الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعي، ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد وأن يتم مراعاة أقصى معدلات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية لتجنب أى مخاطر لهذا المشروع، ووضع علامات وإشارات فى أماكن التنفيذ لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين لكى يعود المشروع بالنفع والفائدة عليهم.

حضر الإجتماع كل من المهندس عبد الفتاح محمد مسئول شركة الغاز الطبيعى ( شركة غاز مصر)، والمهندس مجدى خالد صادق مسئول هندسة كهرباء إسنا، والمهندس أحمد ابو المجد محمد مسئول الشركة المصرية للإتصالات بإسنا، والمهندس قناوى أحمد حسن مدير الصرف الصحى بإسنا، ومندوبى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب ومسئول قسم طرق إسنا.

 

إجتماع تنسيقي لبدء العمل في توصيل خطوط الغاز الطبيعي للمنازل في مدينة إسنا (1)

إجتماع تنسيقى لبدء العمل فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل فى مدينة إسنا

 

إجتماع تنسيقي لبدء العمل في توصيل خطوط الغاز الطبيعي للمنازل في مدينة إسنا (2)

رئيس مدينة إسنا يعقد يجتمع بقيادات ومسئولى شركة المياة والغاز لبحث توصيله للمنازل

إجتماع تنسيقي لبدء العمل في توصيل خطوط الغاز الطبيعي للمنازل في مدينة إسنا (3)

جانب من بحث خطط توصيل الغاز الطبيعى بمدينة إسنا

 

 


الاقصر

توصيل الغاز الطبيعى بالاقصر

مدينة اسنا

توصيل الغاز لمنازل اسنا

شركة الغاز الطبيعى بالاقصر

شركة غاز مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد إفتتاح فعاليات المنتدى العربى للمدن الذكية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:08 م

صور.. مدينة إسنا تواصل مبادرة "مدرسة نظيفة" بتجميل مدارس قرية الحلة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:22 م

صور.. تركيب خط مواسير مياه لخدمة 70 أسرة ومسجد ومدرسة بالأقصر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:28 ص

نائب محافظ الأقصر: حجوازت الموسم السياحى الشتوى "مبشرة"

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 08:55 ص

صور.. شاهد إقبال كبير على السوق الحضرى لشراء السلع بأسعار مخفضة بالأقصر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:01 م

إقبال كبير على عروض الأفلام القصيرة لليوم الثالث بمهرجان مالمو للسينما العربية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما.. وأوبرا وينفرى تصفها بالأسطورة

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تعاقب مدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دور أعلى مسجد

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

التأديبية تجازى مخرج لم يلتزم بسيناريو فيلم بالخصم من أجره

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

السيسى يوجه بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تربح 11 مليار جنيه وارتفاع جماعى بمؤشراتها فى تعاملات بداية الأسبوع

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

محمد هنيدى: يوسف شاهين قال لى «هتبقى كويس بس متبقاش بياع لبن» .. وأحد المنتجين أخبرنى:«ابقى قابلنى لو نجحت أو حد عرفك».. وإيفيه «قصة ولا مناظر» وش الخير عليا.. ومحدش يقدر ينافس عادل إمام.. وأحب اللكنة الخليجية

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ساديو مانى الـ50 مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

سوبر كورة يكشف سر تألق رمضان صبحي فى الأهلى

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

انتفاضة النجوم × دوريات أوروبا.. هازارد يضع بصمته الأولى مع ريال مدريد.. ميسى يفتتح سجله التهديفى فى برشلونة.. ساديو مانى يكمل مثلث الـ50 مع ليفربول.. ديربى إيطاليا بنكهة أرجنتينية.. ونيمار ملك اللحظات الحاسمة

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

اياد نصار: الجمهور شتمنى وأنا كمان شتمت نفسى بسبب فيلم "الممر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة