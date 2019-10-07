صور.. رئيس مدينة إسنا : بدء العمل فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الإثنين، إجتماع بشأن بدء العمل لتركيب خطوط الغاز بشوارع مدينة إسنا بمعرفة شركة غاز مصر، بحضور المهندس يوسف كمال مدير المشروعات بمركز ومدينة إسنا، وذلك لبحث خطة الشركة لإستكمال تنفيذ المشروع وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى داخل شوارع إسنا، بالتنسيق مع جميع الجهات والمرافق لتفادى أى أخطاء تضر بالمرافق العامة سواء أكانت المياه أو الكهرباء أو الصرف أو التليفونات، تمهيداً لتوصيل الخدمة للمنازل.

وتم خلال الإجتماع التنبيه على الجميع بإتخاذ التدابير اللازمة عند تركيب خطوط الغاز، وأن يبعد خط الغاز عن خط الصرف والمياه ومسار كابلات التليفونات بما لا يقل عن واحد متر، ومن جانبه أكد محمد سيد سليمان على ضرورة الإهتمام بإجراءات التأمين اللازم أثناء حفر خط الغاز وتحديد جميع مسارات المرافق الأرضية، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والمرافق العامة، وقبل البدء فى الأعمال على شركة الغاز إخطار شركة المياه والشرب والصرف الصحى بإسنا، وشركة المقاولون العرب ووحدة مرور إسنا بمناطق الحفر وذلك للتنسيق فيما بينهم لتنظيم العمل.

كما أكد سليمان على الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعي، ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى المحدد وأن يتم مراعاة أقصى معدلات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية لتجنب أى مخاطر لهذا المشروع، ووضع علامات وإشارات فى أماكن التنفيذ لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين لكى يعود المشروع بالنفع والفائدة عليهم.

حضر الإجتماع كل من المهندس عبد الفتاح محمد مسئول شركة الغاز الطبيعى ( شركة غاز مصر)، والمهندس مجدى خالد صادق مسئول هندسة كهرباء إسنا، والمهندس أحمد ابو المجد محمد مسئول الشركة المصرية للإتصالات بإسنا، والمهندس قناوى أحمد حسن مدير الصرف الصحى بإسنا، ومندوبى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب ومسئول قسم طرق إسنا.

إجتماع تنسيقى لبدء العمل فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل فى مدينة إسنا

رئيس مدينة إسنا يعقد يجتمع بقيادات ومسئولى شركة المياة والغاز لبحث توصيله للمنازل