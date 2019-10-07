صور.. البرلمان: سندرس آثار تطبيق قوانين تنظيم الصحافة والإعلام لمرور عام ونصف

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه قد مر عام ونصف على إصدار قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، ما سيفرض على اللجنة فى الدور الحالى، دراسة الآثار الخاصة بتطبيق هذه القوانين على مدى العام ونصف الماضية، وبحث كيفية تلافى سلبيات التطبيق.

وأشار رئيس اللجنة، فى حديثه عن خطة عمل اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إلى أنه وفقاً للقوانين المنظمة للهيئات الإعلامية، فإن تلك الهيئات ترسل تقارير للبرلمان عن أدائها فى نهاية كل عام، وهذا الأمر لم يحدث، وأن هيئة المكتب اتفقت على رفع الأمر لرئيس المجلس لمخاطبة الهيئات لموافاتنا بالتقارير الخاصة بأدائها كما تنص القوانين المنظمة لها.

وقال أسامة هيكل، إن اللجنة ستهتم بقطاع الثقافة بشكل كبير، من خلال متابعة دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وإعادة توزيع الموازنات للمهرجانات الثقافية المختلفة، ومتابعة أنشطة قصور الثقافة وتقييم أدائها، والتنسيق مع الأجهزة المختلفة لتفعيل دور المؤسسات الثقافية.

ولفت أسامة هيكل، إلى أن اللجنة تضع فى خطتها كل عام عدد من الزيارات الميدانية، ستضم هذا العام متابعة المتحف الكبير باعتباره يقترب من الافتتاح النهائى، وكذلك بعض الجولات الميدانية فى المحافظات التى تم تأجيلها.