صفعة جديدة على وجه أردوغان..محكمة تركية تبرئ معارض من تهمة التشهير بـ"بلال"

كتب- هاشم الفخرانى

فى صفعة جديدة على وجه النظام التركى، برأت إحدى المحاكم التركية ساحة خلوق كوتش القيادى بحزب الشعب الجمهورى من قضية التشهير بـ"بلال" نجل رجب طيب أردوغان.

وكان "كوتش" قد وجه الاتهامات لـ"بلال" بأنه تلقى مبلغ وقدره 99 مليون دولار على حسابه الشخصى، مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال أتراك وعلى سبيل المحاباة.

جدير بالذكر، كشف تقرير نشرته صحيفة الزمان التركية، عن صندوق تأمين الودائع الإدخارية (TMSF) أن بلال أردوغان، نجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، نقل ملكية قطعة تبلغ قيمتها 158 مليون و431 ألف ليرة إلى صديقه بوراك أكسوس بشكل غير قانونى.

وأوضح تقرير صندوق تأمين الودائع الإدخارية أن بلال أردوغان نقل ملكية قطعة أرض فى منطقة أتاشهير، مرتفعة الأسعار، التى تبلغ قيمتها 158 مليون و431 ألف ليرة، إلى صديقه براك أكسوس، وشركائه.

الصندوق شكله رئيس الجمهورية أردوغان من أجل نقل ملكية الممتلكات المصادرة من أصحابها إلى أقربائه ورجاله، فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016، للتصرف فيها كما يشاء، دون الالتزام بأى قوانين أو تشريعات.