شوربة الخضار والمشروم وجبة صحية لفقدان الوزن بسرعة

كتبت ـ فاطمة خليل

الشوربة من أفضل الأطعمة الصحية، كما أنها تعتبر وصفة بسيطة لفقدان الوزن، لأنها تشعرك بالشبع والامتلاء وبالتالى تقل كمية الطعام التى تتناولها، وفى نفس الوقت غنية بالفيتامينات والمعادن، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية عمل شوربة الخضار وشوربة المشروم الصحية لتساعدك على إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف أنديا".



شوربة الخضار

شوربة الخضروات لإنقاص الوزن



لعمل الحساء، اختر الخضروات الغنية بالألياف. يمكنك تناول البروكلي والجزر وأي خضروات أخرى، السبب في كونها صحية هو أن الخضروات تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة العامة، كما أن الخضروات فى الشوربة قليلة السعرات الحرارية والبروكلي يحتوي على مواد كيميائية نباتية، وكلاهما يساعد في فقدان الوزن.

المقادير:



1 كوب من القرنبيط.

1 كوب من الجزر.

1 كوب من البازلاء الخضراء.

1 كوب من البصل مع 6 فصوص من الثوم والفلفل الأسود والملح.

الطريقة:



تقطيع جميع الخضروات إلى قطع صغيرة.نأخذ مقلاة ونقوم بتسخين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم نضيف الثوم والبصل حتى يصبح لونها بني ثم نضيف كل الخضار ونقليها لمدة خمس دقائق أخرى. أضف الماء الآن واترك الخليط يغلي، ثم غطي المقلاة واترك الخليط يغلي على نار متوسط ​​لمدة 10 دقائق. أضف الملح والفلفل حسب ذوقك.



شوربة المشروم

شوربة المشروم لإنقاص الوزن



المشروم يعزز فقدان الوزن عن طريق تنظيم الجلوكوز وحرق الدهون، وغني بالبروتين ويمكن أن يعزز عملية الأيض لديك، مما يعزز فقدان الوزن.

المقادير



1 كوب من المشروم المفروم.

1 ملعقة صغيرة من دقيق الذرة.

1 شريحة صغيرة من البصل والملح حسب الذوق.

1 كوب حليب.

فلفل أسود .

2 كوب من الماء.

الطريقة:



ضع المشروم المفروم فى مقلاة على النار ثم أضف الحليب إليها حتى تنضج المشروم. احتفظ بالمقلاة جانباً لتبرد، بمجرد أن يبرد، ضعه فى الخلاط حتى يصبح معجوناً ناعمًا.يُسكب البصل في مقلاة حتى يحمر لونه ويُحفظ جانباً.اخلط معجون المشروم والبصل واتركه لمدة ثلاث دقائق وأتركها على النار لمدة 4-5 دقائق.