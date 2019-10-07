سوبر كورة
Ads
الإثنين، 07 أكتوبر 2019 09:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

خلال استقباله مسؤول ألمانى..

شكرى: نرحب باهتمام وزيادة إقبال الشركات الألمانية على ضخ استثمارات إضافية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:29 م
شكرى: نرحب باهتمام وزيادة إقبال الشركات الألمانية على ضخ استثمارات إضافية وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل مسؤول ألمانى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، نوربرت روتجن رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبوندستاج الألمانى، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل اللقاء بالإشادة بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور وتقدم خلال الأعوام الماضية فى مختلف المجالات، بما يتيح مزيداً من فرص تعزيز التعاون بين البلدين على أساس من الشراكة والمصالح المتبادلة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تطرق إلى بعض التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث استعرض شكري الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلى، معرباً عن ترحيب مصر باهتمام وزيادة إقبال الشركات الألمانية على ضخ استثمارات إضافية فى مختلف القطاعات الاقتصادية على ضوء تحسن مناخ الأعمال.

وفى ذات السياق، أكد شكرى على أهمية مواصلة تشجيع المزيد من الشركات على دخول السوق المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، وبما يعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية ومكانة الاقتصاد الألمانى.

ومن جانبه، ثمن المسئول الألمانى مستوى العلاقات بين القاهرة وبرلين، مرحباً بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، كما أشاد بدور مصر فى الشرق الأوسط ومواقفها المتوازنة كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمى، حيث اهتم بالاستماع إلى شرح الوزير شكرى لأهم ملامح الرؤية المصرية إزاء الملفات والتحديات المختلفة بالمنطقة، بما فى ذلك مستجدات الأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن تطورات الأوضاع فى منطقة الخليج.

 

 

 

اخبار مصر

وزير الخارجية

سامح شكرى

اخبار المانيا

وزير الخارجية المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

نصابة تتخفى خلف النقاب بعد استيلائها على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفها.. التحقيقات: اشتركت مع زوجها مستغلة "الاستثمار العقارى" للاحتيال على المواطنين.. وتنقل إقامتها للتجمع للهروب من ضحاياها

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

رسائل الممر.. معتز مطر ومحمد ناصر "الرعاشة وماعدمكش" بكاريكاتير اليوم السابع

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية تلغى 10 آلاف وظيفة

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

قاض فيدرالى أمريكى يأمر ترامب بالكشف عن إقرارته الضريبية

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

رئيس النواب لـ"الأعضاء": رئيس الوزراء فى المجلس غداً والنقد المحترم مباح

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

استمرار إضراب عمال جنرال موتورز بأمريكا.. والشركة تعد بـ 5400 فرصة عمل جديدة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صحيفة The Sun: ارتفاع ضحايا السجائر الإلكترونية لـ 21 حالة.. وإصابة 1000بأمراض الرئة

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

صور.. مجمع تدوير القمامة بالوادى الجديد ينتج أول شحنة من الوقود العضوى.. يستخدم كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت.. مدير المصنع: ننتج السماد العضوى الآمن.. ونجهز لإنتاج البيوجاز والطاقة الكهربائية من المخلفات

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

رئيس البرلمان: قرار خفض أسعار البنزين جيد.. وأغلب رجال الأعمال شرفاء

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

مقترح برلمانى بتدريس "خطورة الشائعات" بالمراحل التعليمية المختلفة

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

موجز 6.. التعليم تعلن التعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة إلكترونية للتوظيف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة