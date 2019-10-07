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سفير كوريا بالقاهرة: وفد المستثمرين الكوريين يصلون غدا لعقد اتفاقيات مع مصر

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:52 م
سفير كوريا بالقاهرة: وفد المستثمرين الكوريين يصلون غدا لعقد اتفاقيات مع مصر يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بمصر
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أكد يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بمصر، على وصول وفدا من المستثمرين الكوريين غدا، لمقابلة مسئولين مصريين منهم وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والصحة لعقد اتفاقيات عديدة، بالإضافة إلى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 9 أكتوبر لعقد مشاورات وفتح آفاق جديدة فى الاستثمار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بالإسكندرية، أنه منذ تولية منصبه منذ عام وثمانية أشهر زار محافظة الإسكندرية 4 مرات وهى من أفضل المدن المفضله لديه نظرا لتمتعها بالعديد من المميزات المناخية والاستثمارية.
 
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهده كبير لتطوير الاقتصاد المصرى ليس فقط محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار للمواطن المصرى ولكن لديه رؤية اقتصادية كبيرة لضمان حياه كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيقابل وفد المستثمرين الكوريين رغم انشغالاته تم تحديد موعد معهم.
 
وأشار إلى أنه من الأمور التى ستناقش خلال زيارة الوفد الكورى هو اتفافية التجارة الحرة وكيفية تطبيقها بين مصر وسوريا لتسهيل التجارة بين البلدين .
 
وأوضح أن حجم التجارة مع مصر بلغ 2.2 بليون دولار خلال عام 2018، أما حجج تجارة كوريا مع العالم بلغ 1.4ترلبون دولار  بمعنى أن مصر نسبتها من التجارة 0.2% من حجم التجارة العالمية مع كوريا مؤكدا أن كوريا تطمح فى المزيد من التعاون التجارى لزيادة هذه النسبة فى المرحلة القادمة.
 
وأوضح السفير الكورى أن هناك رؤية لدى المستثمرين الكوريين هو تصنيع منتجات كورية داخل مصر مدون عليها صنع فى مصر، مشيرا إلى أن هناك منتجات بالفعل فى بنى سويف تستثمر بـ 270 مليون جنيه فى مجال الإلكترونيات ولديهم أكثر من 1600 موظف .
 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار المحافظات

العلاقات المصرية الكورية

سفير كوريا

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