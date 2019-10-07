رئيس الاتحاد السوفيتى السابق: العلاقات الروسية الأمريكية تمر بمرحلة "صعبة"

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أعلن رئيس الاتحاد السوفيتى السابق ميخائيل جورباتشوف، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر الآن بمرحلة صعبة، ولكن بإمكان الطرفين إيجاد لغة مشتركة بسرعة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن جورباتشوف قوله، فى تصريحات أدلى بها خلال لقائه مع عمدة دائرة بروارد بفلوريدا مارك بوهين، "إن علاقاتنا الآن مع الولايات المتحد تمر بمرحلة صعبة، لكننا نعلم أنه بإمكان الطرفين إيجاد لغة مشتركة بسرعة، يجب خلق إمكانات لذلك، ولذلك أنا أرحب بمبادرتكم"، وذلك ردا على تصريح بوهين "نريد أن يكون الروس والأمريكيون أصدقاء".

وكان الزعيم السوفيتى السابق، قد التقى مع بوهين، الذى يزور موسكو حاليا، حيث تحدث الضيف عن هدف زيارته إلى روسيا، قائلا إنه يعتزم المساهمة فى أن لا تتوقف العلاقات بين البلدين، وأن تتطور العلاقات التجارية والتعاون فى مجالات التعليم والثقافة والرياضة، وذلك رغم المرحلة الصعبة التى تمر بها العلاقات بين البلدين.