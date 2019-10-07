دار الإفتاء: يجوز الدفن ليلا ومن الأفضل الانتظار للصباح لزيادة عدد المصلين

كتب على عبد الرحمن

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال حول حكم دفن الموتى ليلا، وحكم الانتظار حتى الصباح لكثرة المصلين.

وقالت دار الإفتاء:إنه يجوز الدفن ليلًا بلا حرج، وإذا رأى أهل الميت الانتظار حتى الصباح لكثرة عدد المصلين على الميت والمشيِّعين له فذلك أفضل"

يذكر أن دار الإفتاء فى فتوى سابقة لها قالت:"لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حالة امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا فى قبر واحد"