حيثيات قضية "اقتحام الحدود الشرقية" تكشف كيفية الهجوم على سجن المرج

كتب إيهاب المهندس

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبلتاجى و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمشدد 15 سنة لصبحى صالح و7 آخرين، وبراءة صفوة حجازى و8 آخرين.

وبناء على المخطط الإجرامي وخيانة الوطن من قبل المقتحمين توجهت مجموعات من المقتحمين للسجون لتهريب عناصرهم، وأثناء اقتحام سجن المرج لتهريب المتهم أيمن نوفل، قام المهاجمون باقتحام السجن بمساعدة عناصر بدوية وجهاديين وإخوان، وهاجموا سجن المرج بعدة طرق منها:

1 ـ إطلاق النار على أبراج الحراسة المتواجدة أعلى الاسوار الخارجية.

2 ـ إشعال إطارات السيارات وقش الأرز لتكوين سحابة تحيط بالسجن وتحجب الرؤية.

3 ـ قامت مجموعة تستقل الدراجات النارية تقل حوالى 15 فردا بإطلاق النار على الأبراج لتنفذ ذخائر الحراسة.

4 ـ كتائب القسام قامت باقتحام أسوار السجن بعد انسحاب الخدمات بعد نفاذ ذخيرتهم.

5 ـ المقتحمون هربوا عضو حركة حماس أيمن نوفل داخل سيارة إسعاف.

6 ـ أحرقوا جميع وحدات وحجرات السجن.

7 ـ سرقوا أجهزة الإطفاء الخاصة بالحماية المدنية من طفايات، وسرقوا المواشى والأعلاف والدواجن من مزرعة السجن، ومستشفى السجن.