حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته أسلحة نارية فى العجوزة

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة بالعجوزة، ضبط بحوزته فرش حشيش، ومبلغ 302 ألف جنيه، وبندقية خرطوش، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى تورط " مصطفى. م " 32 سنة عاطل، سابق اتهامه في 5 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد عدة أكمنة للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته فرش حشيش، ومبلغ 302 ألف جنيه، وبندقية خرطوش، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث شمال الجيزة، بحيازته للمخدر، للاتجار به، والسلاح بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.