ترامب: انتُخبت لإخراج أمريكا من الحروب العبثية التى لا نهاية لها

رويترز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الاثنين، على قراره سحب القوات الأمريكية من المشاركات العسكرية بعد أن أعلنت إدارته الانسحاب من شمال غرب سوريا، مشددا على أنه انتخب لينهى العمليات العسكرية الأمريكية فى الخارج وأن ذلك يمكن العدول عنه دائما.

وكتب على تويتر "انتُخبت لإخراج أمريكا من تلك الحروب العبثية التي لا نهاية لها، حيث يعمل جيشنا العظيم بدور الشرطي لصالح شعب لا يحب حتى الولايات المتحدة. أكثر دولتين لا تروق لهما هذه الخطوة هما روسيا والصين لأنهما تحبان رؤيتنا غائصين في مستنقع".

وأضاف "سنركز على الصورة الكبيرة، مدركين أن بإمكاننا دائما العودة".