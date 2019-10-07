النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى فى ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش بالنزهة

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة النزهة، بسرعة ورود تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش بقصد ترويجها على الشباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بورود معلومات لضباط قسم شرطة النزهة، تفيد بقيام "إسلام.أ.ف" 24 سنة، عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، حال تردده على دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية وبحوزته "سلاح نارى" فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتان من ذات العيار"، 2 كيلو جرام حشيش، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى 300 جنيه".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاته.