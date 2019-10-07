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المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية :جاهزون للرد على أى عدوان تركى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:47 م
المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية :جاهزون للرد على أى عدوان تركى قوات سوريا الديمقراطية والحرب على داعش
كتب - أحمد جمعة

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أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو جابرييل، أن القوات الكردية تعزز جاهزية قواتها لدحر أي عملية تركية محتملة .

قال جابرييل ،  فى تصريحات صحفية، مساء الاثنين، إن القوات التركية تقوم باحتلال المزيد من الأراضي السورية وفرض هيمنتها على المنطقة وعلى شعوبها وتخريب المشروع الديمقراطي التي تعمل عليه شعوب شمال وشرق سوريا بشكل عام.

وأضاف  جابرييل "خلال الأشهر الماضية كان هناك العديد من التحركات التركية في المنطقة وإرسال تعزيزات"، مبيناً أنه "نحن كقوات سوريا الديمقراطية سوف نعمل على تعزيز الجاهزيات الموجودة لدى قواتنا من أجل دحر أي عدوان تقوم به القوات التركية أو غيرها".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا قد ينطلق في أي وقت ، وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة في كردستان سوريا بالانسحاب من مواقع قريبة من الحدود التركية، ما يفتح الطريق أمام العملية العسكرية التركية ضد القوات الكوردية، حليفة الولايات المتحدة في القتال ضد داعش.


كما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن القوات الأمريكية ستنسحب من شمال سوريا مع تأهب تركيا لشن عملية عسكرية هناك، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.


قوات سوريا الديمقراطية

اخبار سوريا

الاكراد

هجوم تركيا على شمال سوريا

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