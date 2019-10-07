القبض على عاطل يتاجر فى الأسلحة وبحوزته 9 قطع بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل يزاول نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة المطرية، مفادها قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى، اثناء تواجده بأحد الأفراح الشعبية بمنطقة عرب الحصن دائرة القسم، وتحصله على الذخائر من احد الأشخاص "م.م.ب" 34 سنة عاطل، وان الأخير يزاول نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها وأقر باتخاذه من مسكن كائن شارع جامع عبد الرحمن من شارع محمد نجيب ـ دائرة قسم شرطة المرج مكانًا لتخزين الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه وتم ضبط"سلاح نارى (بندقية خرطوش محلى الصنع " ساقية " عيار 12 مم )، بندقية خرطوش بروحين محلى الصنع عيار 12 مم، بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم، 3 سلاح نارى (فرد خرطوش عيار 12 مم )، وفرد خرطوش عيار 16مم، 2 سلاح نارى ( 2 فرد روسى عيار 7.62×39مم )، 51 طلقة عيار 12 مم، 8 طلقات عيار 16 مم،5 طلقات عيار 7.62×39مم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.