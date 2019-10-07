الرئيس العراقى يدعو إلى تغيير وزارى وحوار وطنى مع القوى الفاعلة والمتظاهرين

كتب عامر مصطفى

قال الرئيس العراقى، برهم صالح، إن سلطات البلاد ستحاسب المسؤولين عن إراقة دماء العراقيين، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى الفاعلة وفى مقدمتهم المتظاهرين، ومخرجات لجنة الخبراء ستكون مرتبطة بخارطة زمنية محددة.

وأضاف برهم صالح، خلال كلمته للشعب العراقى، أن دعم جهود الحكومة لإجراء تعديل وزارى يحقق قفزة نوعية فى الأداء الحكومى، لافتا إلى أن تفعيل دور المحكمة المختصة فى قضايا النزاهة لحسم ملفات الفساد، ولا حصانة لأى كان فى ملف الفساد بالبلاد.