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التربية والتعليم تكرم 3 معلمين متميزين بالتدريس

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:10 م
التربية والتعليم تكرم 3 معلمين متميزين بالتدريس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ثلاثة معلمين من النماذج الايجابية بالعملية التعليمية واعتبرتهم قدوة لباقى المعلمين وهم، ياسر أحمد يس، معلم خبير تربية رياضية بمدرسة البطل على عثمان بإدارة سوهاج التعليمية، حيث جعل الأطفال من ذوى الإعاقة يشاركون بحصص الألعاب الرياضية، وانتشرت صورته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عند قيامه بمساعدة الطفل محمد فريد بالصف الثالث الابتدائى ويعانى ضمور عضلات من المشاركة باللعب والجرى بالكرسي المتحرك مع باقي زملائه.
 
كما كرمت سامى محمد، معلم دراسات مدرسة الصفوة لغات بالإسكندرية، صمم ابتكار للاحتفال بنصر أكتوبر من خلال لعب من المدرعات والدبابات والعساكر وحفر قناة السويس فى حوش المدرسة وبها مياه ومكن الطلاب من عبور القناة وهدم خط بارليف.
 
كما كرمت الوزارة محمد مصطفى كريم، معلم علوم أزهرية بسوهاج، الذى ابتكر طرق تدريس  ممتعة للطلاب من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات وظائف دكتور ضابط مهندس ومنحهم القاب جيدة عند التميز وعقابهم بسحب اللقب لتشجيع الطلاب على المذاكرة.

 


التربية والتعليم

تكريم معلمين

اخبار التعليم

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