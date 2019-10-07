"احميها ليقع ابنك فيها".. حملة للصرف الصحى بالقاهرة لمواجهة سرقة أغطية البلاعات

"احميها ليقع ابنك فيها".. حملة للصرف الصحى بالقاهرة لمواجهة سرقة أغطية البلاعاتالإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:20 م
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عدد الردود 0
بواسطة:
حمدي
حملة لعمل اغطية بلاعات باقفال
يبقى في الغطى زي كالون ضد الصدا والمفتاح مع الهيئة برقم الغطا..