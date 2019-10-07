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"احميها ليقع ابنك فيها".. حملة للصرف الصحى بالقاهرة لمواجهة سرقة أغطية البلاعات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 07:20 م
"احميها ليقع ابنك فيها".. حملة للصرف الصحى بالقاهرة لمواجهة سرقة أغطية البلاعات بلاعة بدون غطاء - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أطلقت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، حملة للتوعية بمخاطر سرقة أغطية البلاعات، وتعريض المواطنين وخاصة الأطفال لخطر الموت والسقوط فيها بالإضافة إلى تعريض السيارات للخطر وكذلك المرفق للتهالك.
 
وأطلقت الشركة المبادرة تحت عنوان "احميها ليقع ابنك فيها"، مطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى سرقة لأغطية البلاعات وعدم مغادرة المكان حتى يحضر مسئولو الشركة ووضع غطاء جديد للحفاظ على حياة المارة.
 
ونشرت الشركة أرقام للتواصل معها حال سرقة الأغطية فى مقدمتها الخط الساخن للشركة "175 و0225796450 و0225743175"، مؤكدة على خطورة ظاهرة سرقة أغطية البلاعات وتعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.
 

الصرف الصحى

القاهرة

سرقة أغطية البلاعات

البلاعات المكشوفة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدي

حملة لعمل اغطية بلاعات باقفال

يبقى في الغطى زي كالون ضد الصدا والمفتاح مع الهيئة برقم الغطا..

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