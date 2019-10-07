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أرامكو تشترى مزيدا من النفتا الهندية بأعلى علاوات فى 6 سنوات

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:00 م
أرامكو تشترى مزيدا من النفتا الهندية بأعلى علاوات فى 6 سنوات أرامكو السعودية
رويترز

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قالت مصادر تجارية اليوم الاثنين إن الذراع التجارية لأرامكو السعودية اشترت سبعين ألف طن من النفتا من مؤسسة النفط الهندية يوم الجمعة بعلاوات لم يسبق لها مثيل منذ 2013، وذلك في إطار سعيها لسد فجوة في الإمدادات بعد هجمات في 14 سبتمبر على منشأتين تابعتين لها.

ودفعت شركة أرامكو للتجارة علاوة فوق الصيغة السعرية لمؤسسة النفط الهندية على أساس التحميل على ظهر السفينة في نطاق 45 دولارا للطن لشحنة تبلغ 35 ألف طن للتحميل بين 18 و20 أكتوبرمن ميناء تشيناي ولشحنة تبلغ 35 ألف طن للتحميل بين الثالث والخامس من نوفمبر من نفس الميناء.

وتشير بيانات رويترز إلى أن هذه أعلى علاوات تحصل عليها مؤسسة النفط الهندية للنفتا التي تباع من تشيناي منذ أن باعت شحنة ليونيبك بعلاوة بلغت حوالي 55 دولارا للطن في 2013.

ومنذ الهجمات، اشترت أرامكو للتجارة أكثر من 120 ألف طن من النفتا من أوروبا وحوالي 130 ألف طن من الهند، بما في ذلك أحدث شراء من مؤسسة النفط الهندية وصفقة سابقة مع هندوستان بتروليوم كورب.

ولها أيضا شحنات من مصر لكن أغلب تلك الشحنات جرى شراؤها من قبل الهجمات.


أرامكو السعودية

مؤسسة النفط الهندية

النفط العالمى

النفط

رويترز

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