وفاة عبد العزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء السعودى الأسبق

كتب عبد الحليم سالم

أعلن مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) وفاة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد العزيز عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"،بحسب قناة العربية إنها سوف تعلن لاحقاً عن أي مستجدات حول تعيين رئيس جديد للمجلس.

يذكر أن الراحل كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "مصرف الإنماء" إلى جانب عمله رئيساً لمجلس إدارة "سبكيم".

وشغل الراحل سابقاً، منصب وزير الصناعة والكهرباء منذ 1983 حتى 1995، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة سابك منذ 1976 حتى 1983 ومنصب نائب المدير العام لدار السعودية للاستشارات منذ 1968 حتى 1976.

والراحل عبدالعزيز الزامل حاصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وعلى البكالوريوس في الهندسة الصناعية من ذات الجامعة.