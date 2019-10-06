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محافظ كفر الشيخ يحيل 10 أطباء وصيادلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:00 م
محافظ كفر الشيخ يحيل 10 أطباء وصيادلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إحالة 10 من الأطباء والصيادلة ومراقب صحي ، من العاملين بالوحدة الصحية بقرية شبراطو،لتغيبهم عن العمل.

كما استجاب المحافظ لشكوى ادارة مدرسة الشهيد عبد الرحيم عتمان الابتدائية، بقرية شبراطو، التابعة لمركز ومدينة قلين، والتي يتضررون فيها من عدم وصول مياه الشرب للمدرسة، وبالمعاينة علي الطبيعة تبين، توفر المياه بالمدرسة أثناء الزيارة والخزانات مملوءة بالمياه، ولكن انقطاع المياه هو أمر متكرر بالقرية، وليست الشكوى من المدرسة الابتدائية فقط، بل من كافة الوحدات الخدمية ومن الاهالي.

 كما منح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ،  منح المسئولين بمركز البرلس مهلة 72 ساعة لتفادي المخالفات ، بناء على التقرير الذي تلقاه من لجنة المتابعة بالمحافظة.

ومن جانب آخر، أشاد محافظ كفر الشيخ ، بالمشاركة المجتمعية التي قدمها أهالي ومواطنو قرية دقميره،  في صيانة وتطوير نافورة دقميره ، والمشاركة والمساهمة في توصيل خط صرف لمستشفى دقميره ، موجهاً الشكر لأهالي القرية والدكتور أحمد عبده عوض، لمشاركته الفعالة وحث المواطنين على المشاركة الخيرية لصالح القرية والصالح العام للمواطنين.


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