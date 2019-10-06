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محافظ بورسعيد يستقبل قيادات وزارة الصحة لمتابعة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:06 م
محافظ بورسعيد يستقبل قيادات وزارة الصحة لمتابعة تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قيادات وزارة الصحة، قبل قليل، خلال زياراتهم إلى المحافظة، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

ومن المقرر أن يترأس قيادات وزارة الصحة ومحافظ بورسعيد، غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد، والتى تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر فى الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

من المقرر أن يتفقد محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التى يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل فى الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أى عقبات قد تواجههم.

وإنطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل إنطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الجارى، فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب، تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 25 وحدة صحية.

 

 


بورسعيد

منظومة التامين الصحى الشامل

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