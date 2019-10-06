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محافظ الدقهلية: رفع 1000 طن قمامة وإزالات بعدد من المراكز خلال يومين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 08:25 م
محافظ الدقهلية: رفع 1000 طن قمامة وإزالات بعدد من المراكز خلال يومين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن رفع تراكمات القمامة من مختلف مناطق وشوارع مراكز المنصورة وشربين والسنبلاوين وميت سلسيل بإجمالى 1000 طن تم نقلها إلى المقلب العمومى.

وفى إطار تكليفات محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل فى نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها وخاصة فيما يخص أعمال النظافة

ففى مركز المنصورة قالت سوسن مجاهد رئيس المركز إنه تم رفع القمامة من منطقة حوض الزعفران وحوض ابن زيد ورفع 6 أطنان قمامة، كما تم رفع المخلقات والقمامة من القرى التابعة لرئاسة المركز ونقل 195 طن قمامة إلى مصنع التدوير بسندوب، كما فكت أعمدة الدور الثالث بقرية شاوة لتجاوز قيود الارتفاع، وتركيب محول إنارة عامة للطريق وصيانة أعمدة وخلايا الإنارة بطريق سندوب السنبلاوين.

وفى مركز السنبلاوين رفع المحاسب السيد صبح رئيس المركز بمتابعة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق وإبعاد الباعة الجائلين بمناطق مزلقان الحوال، وميدان القنطرة وشارع مصطفى كامل، ومتابعة توسعة طريق طنبول ميت غراب ومسح شارع داير الناحية، كما تم نقل 150 طن قمامة إلى مصنع التدوير بسندوب

وفى مركز شربين قال المحاسب محمد أبو العنين رئيس المركز، إنه فى الوحدة المحلية لقرية رأس الخليج تم رفع تجمعات قمامة بالقرية ونقل 65 طنا إلى المقلب العمومى بقلابشو، وفى الوحدة المحلية لقرية الحصص تم رفع القمامة بنطاق الوحدة المحلية ونقل 76 طنا.

وفى الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم تم تمهيد كلا من طريق الشط ومدخل كفر الأطرش وشارع مدرسة المستقبل بأبو زاهر وتجهيزهم تمهيدا لفرد السن والبدء فى عملية الرصف، وفرد سن بمدخل أبو جلال ابتداء من المسجد الكبير باتجاه الوحدة المحلية تمهيدا لعملية الرصف.


الدقهلية

محافظ الدقهلية

إشغالات الدقهلية

مشكلة القمامة بالدقهلية

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