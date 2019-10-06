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ماذا تعرف عن العرج؟.. قلة تدفق الدم بشرايين الساقين السبب

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 ص
ماذا تعرف عن العرج؟.. قلة تدفق الدم بشرايين الساقين السبب العرج - أرشيفية
كتبت هند عادل

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العرج هو ألم عضلى أو تشنج أو إرهاق يحدث عادة أثناء التمرين ويزول مع الراحة، وتقلل هذه الحالة من تدفق الدم في الساقين، خاصة مرض الشريان المحيطي، وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday".
 
 
وتشمل أعراض الإصابة بحالة العرج الشعور بألم فى  الفخذأ والأرداف، وفى المراحل المبكرة يمكن أن يسبب العرج مجموعة متنوعة من الأحاسيس فى العضلات التي يمكن أن تشمل:
 
  • الآلم.
  • والتشنج.
  • والضعف.
  • والتعب.
  • والحرقة.
  • ثقل فى العضلات.
 
في البداية  غالبًا ما يسبب العرج ألمًا خفيفًا في أسفل الساق يمكن أن ينتقل الألم أو الإحساس الأولي أيضًا إلى مجموعات العضلات الأخرى أو يتطور فيها ، مثل الفخذ والأرداف والورك أو ظهور نتوء، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من وظائف أو هوايات تنطوي على عمل بدني ثقيل أو رياضيين يقومون بحركات ذراع متكررة أن يصابوا أيضًا بأعراض عرجية في الساعدين واليدين.
 
تحدث الأعراض عادة أثناء إجهاد العضلات وتختفي خلال دقيقة أو دقيقتين من الراحة أثناء الوقوف، في بعض الحالات تظهر الأعراض أولاً كضعف أو تعب أثناء التمرين.
 
قد يواجه الأشخاص الذين يواصلون التمرين من خلال عدم الراحة المبكرة إلى شعور بالتنميل وتشنجات العضلات الحادة، وتلف الأنسجة الرخوة، برودة الجلد والنبض الضعيف، وتؤثر حالة العرج غالبا على ساق واحدة فقط، أو ساق واحدة أكثر من الأخرى.
 
ويمكن أن تؤثر العوامل التالية بشكل كبير على شدة ومدى أعراض العرج:
  • معدل تدفق الدم إلى العضلات المتضررة.
  • السرعة التى تتقدم بها الحالة.
والسبب الرئيسي وراء تلك الحالة هو انخفاض تدفق الدم في الشرايين في الجزء السفلي من الجسم أو الساقين هو السبب النهائي للعرج، وهو عادة من أعراض انسداد تصلب الشرايين. هذه هى الحالات التي تشكل فيها الدهون والحطام والخلايا المناعية تراكمًا يدعى البلاك يتمسك بجدران الأوعية الدموية.

العرج

اسباب العرج

التهاب العضلات

تصلب الشرايين

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