لجنة حماية المستهلك ببنى سويف تحرر 72 محضر في حملات تموينية

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من الصحة والتموين والبيئة والطب البيطري 72مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين و لضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

وقامت اللجنة بعمل حملات شملت معظم مراكز المحافظة،أسفرت عن تحرير 72 محضر متنوع بواقع : 28 محضر لعدم وجود شهادات صحية، 24 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار،4 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي،و6 محاضر لمخابر خاصة بعدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر للذبح خارج المجزر وعدم تغطية اللحوم بالشاش،و3 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص ، و3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول وبيع السلع الغذائية

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل"لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية،حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري،وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.