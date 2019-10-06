سفر وعودة 1934 مصريا وليبيا و336 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1934 مصريا وليبيا و336 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1631 إلى الجانب الليبى، بينهم 329مصريا و1302 ليبى.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 303 مواطنين مصريين، من بينهم 256 مواطنا سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و47 مواطنا غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، من خلال الدروب والمدقات الصحراوية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 170 شاحنة محملة بالبضائع إلى الجانب الليبى، وعودة 156 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها من البضائع المختلفة داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية، مع الالتزام بعدم دخول الشاحنات المصرية إلى العمق الليبى حرصًا على سلامة وأمن سائقيها.

وسجلت بيانات حركة السفر والعودة من ليبيا، من خلال منفذ السلوم، سفر وعودة 522 ألفا و89 مصريا، منذ 16 فبراير 2015 وحتى الآن، وعقب صدور قرار الحكومة المصرية بحظر سفر المواطنين المصرين إلى ليبيا إلا بضوابط خاصة، عقب تعرض و21 مواطنا مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية.

يذكر أن منفذ السلوم، يستقبل يوميًا، أعدادا كبيرة من المواطنين الليبيين المترددين على مصر، طلبًا للعلاج بالمستشفيات، والطلاب المقيدين بالمدارس والجامعات.