تقرير: داخلية بلجيكا تظبط 14 مليار يورو من أموال تجار المخدرات فى 2018

كتب أحمد علوى

قال تقرير صادر عن صحيفة دى زونداخ البلجيكية، اليوم الأحد، إن نسبة المبالغ التى ضبطتها الشرطة البلجيكية من 644 مليون يورو فى عام 2017 إلى 14 مليار فى عام 2018 الماضى.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن هذه المضبوطات كانت قد تم التحفظ عليها من تجار المخدرات.

ومن جانبها قالت سارة فريدريكس المتحدثة باسم الشرطة: "لا ينبغى أن تكون الجريمة تستحق كل هذا العناء، لذا علينا ضرب العصابات الإجرامية فى أشد الاماكن، وان أكثر ما يؤلمهم هو (محفظتهم)".

وأضافت "مع مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ، تظل مكافحة المخدرات أولوية الشرطة الاتحادية حيث كرست هذه الاخيرة 11٪ من التحقيقات فى هذا المجال العام الماضى".