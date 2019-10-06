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تقرير: داخلية بلجيكا تظبط 14 مليار يورو من أموال تجار المخدرات فى 2018

الأحد، 06 أكتوبر 2019 10:26 م
تقرير: داخلية بلجيكا تظبط 14 مليار يورو من أموال تجار المخدرات فى 2018 الشرطة البلجيكية
كتب أحمد علوى

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قال تقرير صادر عن صحيفة دى زونداخ البلجيكية، اليوم الأحد، إن نسبة المبالغ التى ضبطتها الشرطة البلجيكية من 644 مليون يورو فى عام 2017 إلى 14 مليار فى عام 2018 الماضى.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن هذه المضبوطات كانت قد تم التحفظ عليها من تجار المخدرات.

ومن جانبها قالت سارة فريدريكس المتحدثة باسم الشرطة: "لا ينبغى أن تكون الجريمة تستحق كل هذا العناء، لذا علينا ضرب العصابات الإجرامية فى أشد الاماكن، وان أكثر ما يؤلمهم هو (محفظتهم)".

وأضافت "مع مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ، تظل مكافحة المخدرات أولوية الشرطة الاتحادية حيث كرست هذه الاخيرة 11٪ من التحقيقات فى هذا المجال العام الماضى".

 

 


بلجيكا

الشرطة البلجيكية

تجارة المخدرات فى بلجيكا

اخبار العالم

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