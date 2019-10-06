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تحرير 979 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفات بمطروح

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:16 م
تحرير 979 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفات بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، من خلال أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق والشوارع داخل مدينة مرسى مطروح، أسفرت عن ضبط 979 مخالفة مرورية وتحصيل 15 ألفا و300 جنيه غرامات فورية لمخالفات بعض السائقين.

وقال اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، لإحكام السيطرة المرورية، والعمل على الحد من التجاوزات والمخالفات المرورية، وتم التصالح الفورى فى 115 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط 3 موتوسيكلات و3 تروسيكلات بدون لوحات معدنية أو تراخيص، مع العمل على تسيير حركة المرور بالشوارع والميادين والمحاور المختلفة بالمدينة، فى ظل تكثيف وانتشار الخدمات المرورية بإشارات المرور والتقاطعات الرئيسية.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون، ومنع الكثافات المرورية بالمناطق الحيوية من خلال التوجيه لمسارات السيارات الأكثر سيولة، ومنع وقوف أو انتظار السيارات فى غير الأماكن المخصصة.

وكانت شوارع مطروح قد شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة، وقامت مديرية إسكان مطروح بالتعاون مع إدارة المرور، بتخطيط الشوارع وعمل مطبات صناعية للحد من السرعات، لمنع حوادث السيارات، مع وضع علامات ولوحات إرشادية وتحذيرية بالمناطق المختلفة، خاصة فى محيط المدارس، وأماكن كثافات المشاة.


محافظة مطروح

حملة مرورية

مخالفات المرور

مرور مطروح

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