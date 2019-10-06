النيابة تستعجل تقرير الطب البيطرى حول واقعة ضبط 900 كيلو لحوم فاسدة فى الساحل

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة، بسرعة ورود تقرير الطب البيطرى، حول واقعة ضبط 900 كيلو لحوم فاسدة ومجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل إحدى المطاعم الشهيرة فى الساحل، كما أمرت بحبس المدير المسئول عن المطعم على 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تفيد بقيام المدير المسئول عن إحدى المطاعم فى الساحل، بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، والبعض الآخر مجهول المصدر، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للمواطنين، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر، محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق، مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم، وضبط 700 كيلو جرام مقطعات لحوم ومقطعات دواجن ومخللات معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر و 238 كيلو جرام مقطعات لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .