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اعرف سبب برودة اليدين والقدمين عند البعض

الأحد، 06 أكتوبر 2019 06:00 ص
اعرف سبب برودة اليدين والقدمين عند البعض برودة الأطراف - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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برودة اليدين والقدمين من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الناس، ولا يتعلق الأمر فقط بالملابس الخفيفة التى تسبب لك البرد أو ضعف الدورة الدموية فى الأطراف، وهناك عدد من الأسباب وراء برودة اليدين والقدمين عند بعض الأشخاص، خاصة فى الشتاء، نتعرف على هذه الأسباب فى السطور التالية، وفقاً لموقع  Doctor.

أسباب برودة أصابع اليدين والقدمين فى الشتاء

معظم الناس يعتقدون أن سبب برودة اليدين والقدمين ضعف الدورة الدموية، وضعف الدورة الدموية هو عندما يتم سد أو تضيق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية وغالبًا ما يحدث هذا بسبب عادات نمط الحياة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكر والشيخوخة.

ولكن ضعف الدورة الدموية ليس السبب فى برودة الأطراف، كما يعتقد الكثيرون، حيث إن ما يحدث فعلاً هو أن الأوعية التي تنقل الدم الدافئ إلى الأطراف، مثل أصابع القدم والأذنين والأنف والأصابع، وهي حساسة للغاية للبرد، تصيبها التشنج، لذلك ليست مشكلة فى الدورة الدموية أنها فى الواقع مشكلة فى دوران الأوعية الدقيقة، أصغر الأوعية الدموية في الجسم.

• دوران الأوعية الدقيقة التفاعلية

هناك العديد من الأسباب المحتملة لدوران الأوعية الدقيقة التفاعلية، والتى يمكن أن تؤدي إلى برودة الأطراف، حيث يفقد الشخص الحرارة بسرعة أكبر خلال الطقس البارد.

• انخفاض معدل الأيض

قد يواجه أشخاص آخرون برودة اليدين والقدمين بسبب انخفاض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائى، ويحدث هذا بشكل خاص إذا كان لديهم وظيفة منخفضة فى الغدة الدرقية أو إذا كانوا يتناولون أدوية تسبب ضعف التدفق في الأوعية الصغيرة مثل حاصرات بيتا.

• متلازمة رينود

سبب آخر لأن بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالبرد من غيرهم، حيث إن الشرايين المحيطية يصيبها التشنج، وتُعرف باسم متلازمة رينود، وهو اضطراب يصيب الأوعية الدموية، معظمها فى أصابع اليدين وأصابع القدم، يؤدى إلى تضييق الأوعية الدموية عندما تكون باردة أو تحت الضغط.

 


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