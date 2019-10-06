اعرف سبب برودة اليدين والقدمين عند البعض

كتبت فاطمة خليل

برودة اليدين والقدمين من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الناس، ولا يتعلق الأمر فقط بالملابس الخفيفة التى تسبب لك البرد أو ضعف الدورة الدموية فى الأطراف، وهناك عدد من الأسباب وراء برودة اليدين والقدمين عند بعض الأشخاص، خاصة فى الشتاء، نتعرف على هذه الأسباب فى السطور التالية، وفقاً لموقع Doctor. أسباب برودة أصابع اليدين والقدمين فى الشتاء معظم الناس يعتقدون أن سبب برودة اليدين والقدمين ضعف الدورة الدموية، وضعف الدورة الدموية هو عندما يتم سد أو تضيق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية وغالبًا ما يحدث هذا بسبب عادات نمط الحياة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكر والشيخوخة.