اعرف سبب برودة اليدين والقدمين عند البعض

أسباب برودة أصابع اليدين والقدمين فى الشتاءمعظم الناس يعتقدون أن سبب برودة اليدين والقدمين ضعف الدورة الدموية، وضعف الدورة الدموية هو عندما يتم سد أو تضيق الشرايين، مما يحد من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية وغالبًا ما يحدث هذا بسبب عادات نمط الحياة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكر والشيخوخة.
ولكن ضعف الدورة الدموية ليس السبب فى برودة الأطراف، كما يعتقد الكثيرون، حيث إن ما يحدث فعلاً هو أن الأوعية التي تنقل الدم الدافئ إلى الأطراف، مثل أصابع القدم والأذنين والأنف والأصابع، وهي حساسة للغاية للبرد، تصيبها التشنج، لذلك ليست مشكلة فى الدورة الدموية أنها فى الواقع مشكلة فى دوران الأوعية الدقيقة، أصغر الأوعية الدموية في الجسم.
• دوران الأوعية الدقيقة التفاعليةهناك العديد من الأسباب المحتملة لدوران الأوعية الدقيقة التفاعلية، والتى يمكن أن تؤدي إلى برودة الأطراف، حيث يفقد الشخص الحرارة بسرعة أكبر خلال الطقس البارد.
• انخفاض معدل الأيضقد يواجه أشخاص آخرون برودة اليدين والقدمين بسبب انخفاض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائى، ويحدث هذا بشكل خاص إذا كان لديهم وظيفة منخفضة فى الغدة الدرقية أو إذا كانوا يتناولون أدوية تسبب ضعف التدفق في الأوعية الصغيرة مثل حاصرات بيتا.
• متلازمة رينودسبب آخر لأن بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالبرد من غيرهم، حيث إن الشرايين المحيطية يصيبها التشنج، وتُعرف باسم متلازمة رينود، وهو اضطراب يصيب الأوعية الدموية، معظمها فى أصابع اليدين وأصابع القدم، يؤدى إلى تضييق الأوعية الدموية عندما تكون باردة أو تحت الضغط.
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