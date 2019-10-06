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ارتفاع عدد مصابى "تسمم الفسيخ" بالإسكندرية لـ66 حالة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:37 م
ارتفاع عدد مصابى "تسمم الفسيخ" بالإسكندرية لـ66 حالة فسيخ - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، وصول 7 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائى إثر تناولهم فسيخ فاسد.
 
وأوضحت غانم، إن إجمالى عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد بدءا من يوم السبت الماضى وحتى الآن ارتفع إلى 66 حالة، وحالة وفاة واحدة.
 
وكان مركز السموم قد أعلن، عن وفاة سيدة مصابة بتسمم غذائى إثر تناولها فسيخ فاسد تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ.
 
وكان مركز السموم بالإسكندرية قد أصدر بيانا عاجلا حذر فيه المواطنين من تناول الفسيخ لوجود فيه ميكروب يسبب التسمم وطالب المواطنين  بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله.
 
 
 
 
 
 

 


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